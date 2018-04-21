Власти Уганды хотят собирать налог с пользователей соцсетей

Налог должен будет распространяться на всех абонентов сотовой связи, которые используют такие сервисы, как Facebook, Twitter или WhatsApp. Каждый гражданин должен будет уплатить по 200 угандийских шиллингов в день (3,32 рубля). В месяц использование соцсетей обойдется почти в 100 рублей.

Министр финансов Уганды Матиа Касаийя рассказала, что власти ищут новые источники для пополнения бюджета страны, которые будут направлены на поддержание безопасности и расширение электросети, а это в свою очередь позволит гражданам больше и чаще использовать соцсети.

Каким образом будет отслеживаться использование озвученных ресурсов, пока неясно. Возможно, мобильный трафик будет проверять мобильный оператор. По данным 2016 года, в стране проживает свыше 43 млн человек, из которых около 23 млн человек являются абонентами мобильной связи.

Издание TNW отмечает, что налог на соцсети вписывается в общую политику властей страны по борьбе с соцсетями. Ранее власти блокировали доступ к ним на время выборов. Президент Уганды ранее говорил, что правительство хотело бы ввести новые налоги, чтобы граждане страны не распространяли слухи через соцсети.

Стоит отметить, что власти Уганды часто анонсируют законы, которые сложно исполнить и проконтролировать. Например, правительство ранее заявляло о создании собственных соцсетей, о создании машины по распознаванию порно, о запрете орального секса.