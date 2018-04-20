Роскомнадзор открыл еще один e-mail «горячей линии» в рамках блокировки Telegram

Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес «горячей линии» для проверки информации о возможных блокировках сторонних интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram, говорится в сообщении ведомства.

"Открыт дополнительный электронный адрес «горячей линии» для направления в Роскомнадзор информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный. Вся информация, поступающая на «горячую линию», проверяется специалистами Роскомнадзора", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако Telegram для обхода блокировки начал использовать IP-адреса Amazon и Google , и Роскомнадзор начал блокировать их, из-за чего появились проблемы в работе ряда сторонних ресурсов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство также начало блокировать VPN и прокси-сервисы, которые пользователи применяют для обхода блокировки Telegram. «Ограничивается доступ к 18 VPN и прокси-сервисам, которые предоставляют доступ к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен по решению Таганского районного суда», — сказали в пресс-службе.

Во вторник Роскомнадзор создал «горячую линию» для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.