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Названы самые уязвимые цели для хакерских атак
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Названы самые уязвимые цели для хакерских атак 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объекты транспорта, коммунальной инфраструктуры, а также энергетические и коммуникационные сети в России наиболее уязвимы при хакерских атаках, возрастает угроза кибервоздействия нового типа, предупреждает центр "Антистихия".
Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.
"Наиболее уязвимы при хакерских атаках энергетические и коммуникационные сети России, транспорт и объекты коммунальной инфраструктуры", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что "с начавшейся в 2015 году тенденцией все более широкого внедрения технологии IоТ в жилищных и промышленных объектах возрастает угроза атак нового типа".
По данным центра "Антистихия", в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.
Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.
При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.
С 1 января нынешнего года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.
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