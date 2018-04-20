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Петербургский метрополитен создаст VPN-канал для защиты от Роскомнадзора
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Петербургский метрополитен создаст VPN-канал для защиты от Роскомнадзора 

АиФ Санкт-Петербург 7 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
У петербургского метрополитена появится виртуальная частная сеть VPN для защиты от блокировок Роскомнадзора. Информация о заказе подземкой VPN-канала появилась на сайте госзакупок.
В документе говорится, что частная сеть нужна для зашиты интернет-связи и обмена сведениями между объектами.
Также к созданию VPN-каналов прибегнут и другие государственные предприятия. В их числе — ГУП «ТЭК СПб», Русгидро, Пенсионный фонд, Росгвардия и Россельхозбанк.
VPN-сеть позволит пользоваться Telegram, несмотря на блокировку мессенджера Роскомнадзором.
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