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Сервис «Яндекс. Такси» намерен начать работу в Таллине в начале мая
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Сервис «Яндекс. Такси» намерен начать работу в Таллине в начале мая 

Прайм 1 час назад
ТАЛЛИН, 20 апр /ПРАЙМ/. Российский сервис «Яндекс. Такси» намерен в начале мая начать работу в Таллине, сообщил в пятницу портал эстонского телерадиовещания ERR.
По данным ERR, в самой компании не отрицают и не подтверждают эту информацию, однако на ее страничке в интернете в разделе «Вакансии» уже опубликовано объявление о поиске сотрудника по поддержке клиентов в Эстонии. Планы компании начать работу в Эстонии подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе «Яндекс. Такси» сказали, что компании интересен эстонский рынок, однако от детальных комментариев воздержались. «Мы, действительно, давно думали о странах Балтии. Месяц назад запустились в Латвии и не собираемся на этом останавливаться. Нам интересен рынок Эстонии. Однако мы пока не готовы сказать что-то большее. Мы не любим делиться планами, предпочитая рассказывать о том, что уже произошло», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс. Такси».
По данным портала, который ссылается на руководителя пресс-службы «Яндекс. Такси» Наталью Журавлеву, за месяц услугой "Яндекс. Такси" в Риге воспользовались почти 50 тысяч человек. В Латвии и Эстонии новому сервису придется конкурировать с популярными платформами Taxify и Uber. «Яндекс. Такси» планировал начать работу в Эстонию еще в конце 2016 года, но проект так и не был реализован.
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