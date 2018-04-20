Браузеры: борьба за корону

В какой программе лучше изучать просторы Сети? В последние годы вопрос о «правильном» браузере почти не стоял: благодаря улучшениям Google Chrome нанес поражение конкурентам в отношении стабильности и скорости. Firefox не смог выдержать темпа «гонки» из-за большого числа устаревших функций, а Microsoft «отправила в отставку» свой Internet Explorer после выпуска Windows 10.

Доминирование Chrome становится очевидным в глобальной статистике браузеров для настольных ПК и планшетов: за последние пять лет Chrome завоевал более половины своих пользователей, а его доля на рынке увеличилась с 30% до 60%.

Несколько месяцев назад даже некоторые авторитетные эксперты из команды разработчиков Mozilla признавали, что Chrome одержал победу в гонке браузеров. Однако это заявление стало преждевременным, так как Mozilla выпустила Firefox Quantum (старт — начиная с Firefox 57), самое крупное обновление в своей истории. А потому мы решили проверить, какой веб-обозреватель является лучшим с точки зрения скорости, стабильности и удобства.

Более быстрый и безопасный серфинг В этом «многоборье» мы ограничились браузерами для настольных ПК под управлением Windows. Тестовой платформой для сравнения стала Windows 10 версии 1709 с обновлением Fall Creators Update. В сравнение мы также включили Internet Explorer, так как вследствие большого числа пользователей он по-прежнему является «третьей силой», хотя компания Microsoft больше не оснащает его новыми функциями и потому он постоянно теряет поклонников.

В тестировании также участвует его минималистичный «потомок» — Microsoft Edge. Большинство пользователей до сих пор не приняли его. На это указывает его доля на рынке — всего 5,6%, хотя Windows 10 установлена на многих современных ПК. Аутсайдеры (Opera и Vivaldi) дополняют нашу тестовую композицию в качестве альтернативных вариантов, которые большинство пользователей несправедливо игнорируют.

Safari мы не принимаем в расчет: благодаря использованию на iPad он обладает относительно большой долей на рынке, но для Windows, напротив, не играет практически никакой роли. Наша итоговая оценка в тестировании браузеров включает в себя в равных д­олях баллы за безопасность, скорость и удобство управления (по 30%). Остальные 10% оценки приходятся на оснащение.

Регулярные обновления: основная обязанность всех добросовестных разработчиков Ни одна из программ не используется на компьютере так часто, как браузер, установленный по умолчанию, и ни одна из прог­рамм не подвергается таким мощным атакам снаружи. Поэтому быстрое обновление особенно важно для устранения проблем безопасности. Все разработчики веб-обозревателей осознают это и регулярно обновляют свои программы через небольшие промежутки времени.

Microsoft выпускает обновления для Edge и Internet Explorer ежемесячно; Chrome и Firefox обновляются каждые шесть-восемь недель. Opera и Vivaldi используют техническую базу Chrome, поэтому выпуск их обновлений безопасности ориентирован на циклы проекта Chromium. Однако оба браузера также являются «прилежными учениками», если речь идет о собственных новшествах. Советы для быстрого браузера

Постоянная поддержка актуального состояния: установка новейших обновлений особенно важна для браузеров. Многие разработчики периодически выпускают их. Наилучшим вариантом является автоматическое обновление.

Не оставляйте вкладки открытыми без необходимости: чем больше вкладок открыто,

тем больше ресурсов требуется браузеру. Хотя неиспользуемые вкладки часто переходят в режим ожидания, однако это получается не всегда. Поэтому лучше закрывать вкладки, если они больше вам не нужны.

Поддержка «чистоты» веб-обозревателя: так называемые «угонщики» браузеров устанавливают панели инструментов или перенаправ­ляют результаты поиска на подозрительные веб-стра­ницы. Chrome — единственный браузер со встроенной утилитой очистки, в других решениях помощь в этом оказывают другие инструменты, такие как Avast! Browser Cleanup.

Сброс, если ничего другое не помогает: в Firefox, Chrome, Edge и Internet Explorer встроена функция сброса, которая возвращает настройки браузера к значениям по умолчанию. Мы проводили тестирование программ в ОС Windows, однако возможность их использования на других платформах также является важным вопросом для пользователей. Internet Explorer работает только под управлением Windows, Edge —лишь в Windows 10; в последнее время стали доступны тестовые версии для Android и iOS. Vivaldi доступен как для Windows, так и для Mac и Linux; мобильная версия пока отсутствует. Иное дело — первая тройка протестированных браузеров: Chrome, Opera и Firefox охватывают все основные платформы для настольных и мобильных устройств, а также обеспечивают синхронизацию веб-обозревателей настольных ПК и мобильных приложений — чрезвычайно практичное решение.

Технология, лежащая в основе тестируемых браузеров, заслуживает особого внимания: все они доступны в виде 32— и 64-битных версий, обладают функцией аппаратного ускорения, а также режимом мультипоточности. Собственно браузер и открытые веб-страницы выполняются в различных процессах, что на практике делает программу весьма стабильной: «зависшую» вкладку можно закрыть без ущерба для выполнения всей программы. Кроме того, разделение на несколько процессов увеличивает скорость работы и повышает безопасность.

Скорость: Chrome в роли Усэйна Болта Победитель тестирования Chrome «прошел» наш маршрут из тестовых программ быстрее всех, однако, в отличие от недавно закончившего выступления спринтера Усэйна Болта, одерживал победу не в каждом «состязании». Особенно хорошо он показал себя в реализации сложных конструкций JavaScript, которые преимущественно применяются в веб-сайтах с разветвленным программным кодом. При разгоне графического процессора, который мы измерили с помощью утилиты MotionMark (см. справа), и в отношении соблюдения веб-стандартов Chrome также продемонстрировал лучшие результаты.

По результатам, показанным в BaseMark Web (программа тестирования браузеров, максимально приближенная к практике), Chrome пропустил браузер Opera вперед себя. Именно его быстрота бросалась в глаза в ходе пользовательских тес­тов; при этом серферы выполнили для нас некоторые типичные задачи, например, загрузка или смена предустановленной поисковой машины в веб-обозревателе. Наши эксперты оценили Chrome, Vivaldi и Opera как очень быстрые браузеры, Firefox — как быстрый, а Edge из-за периодических зависаний получил отрицательные отзывы. Microsoft Internet Explorer — чрезвычайно медленный по сравнению с конкурентами.

В отношении производительности интернет-обозреватели Opera и Vivaldi, благодаря своему движку, вплотную приблизились к Chrome, но не обогнали его. Firefox Quantum на практике ощущается более быстрым, чем это показывают сухие цифры наших сравнительных тестов. Браузер Mozilla обладает достаточными возможностями ускорения графики и обработки скриптов.

По сравнению с предыдущими версиями, Firefox Quantum обладает ощутимым ускорением и ра­ботает гораздо быстрее, чем Edge и Internet Explorer. Edge подкупает в отношении обработки стандартных скриптов JavaScript и изображений. «Чемпионство» он упускает в утилите Speedometer, моделирующей ввод данных пользователем, и ARES-6, которая проверяет, насколько хорошо браузер обрабатывает новейшие коды скриптов.

Потребление ресурсов: экономы и моты В ходе тестирования мы также уделили внимание потреблению памяти. Хотя эта тема чрезвычайно важна для многих пользователей, она имеет значение только в том случае, если оперативная память в системе на исходе. В ином случае безразлично, занимает ли программа 500 Мбайт или 2 Гбайт до тех пор, пока она работает быстро.

Мы измерили потребление оперативной памяти при различных сценариях. Едва ли кто-то работает лишь на одной веб-странице, поэтому в ходе тестирования потребления памяти мы открывали 10 и 30 вкладок. Веб-сайты входят в топ-100 самых популярных интернет-адресов. Примечательно, что Microsoft Edge является самым «прожорливым»: при 30 открытых вкладках он потребляет около 2,2 Гбайт. На другом конце шкалы — браузер Vivaldi; для выполнения той же задачи ему требуется всего 900 Мбайт. Для Chrome требуется немногим больше 2 Гбайт, для Firefox — около 1,2 Гбайт.

Firefox: новый дизайн, простое управление При проверке управления мы рассмотрели наиболее распространенные задачи, выполняемые в браузере. В целом, несмотря на новый внешний вид, Firefox является самым простым в управлении. Однако конкуренты тоже не стоят на месте: например, Opera предлагает практичную панель инструментов в левом краю окна, на которой расположены кнопки быст­рого доступа к веб-интерфейсу WhatsApp или мессенджеру Facebook. Новый формат дополнений для Firefox — удачный переход

Компания Mozilla круто изменила свой курс с Firefox 57. Начиная с релиза от 13 ноября 2017 года поддерживаются только расширения, отвечающие новому стандарту WebExtensions, который также использует Chrome. Многие разработчики и поклонники веб-обозревателя Firefox в последние месяцы возмущались тем, что разработчики отправили прежние расширения «на свалку».

Однако практика по­казала, что перестройка была не так уж плоха. До выхода версии Firefox Quantum большинство важнейших расширений удалось реализовать, используя технологию WebExtensions. На первый взгляд в Firefox 57 в разделе «Настройки | Дополнения | Расширения» представлены только совместимые расширения. Альтернативные решения вы можете найти непосредственно через меню браузера Firefox. Vivaldi подкупает самой простой настройкой. Несколькими щелчками мыши пользователь может оформить браузер так, как ему нравится. Настройки Microsoft Edge собраны в сложную панель инструментов. Кроме того, мешает, что некоторые параметры, например функция сброса, вынесены в настройки Windows.

Безопасность: все известные проблемы решены В начале тестирования ни один браузер не обнаружил незакрытых уязвимостей, что не может не радовать. Благодаря автоматическому обновлению пользователю придется беспокоиться об этом лишь в минимальной мере — достаточно время от времени перезапускать браузер. Стандартными функциями также являются безопасный режим, режим «инкогнито» и защита от отслеживания. В отношении последней, впрочем, мнения расходятся, так как заголовок Do-not-Track (запрет отслеживания) приносит пользователю мало пользы.

При отправке этой информации посещаемые серверы могут самостоятельно определять, будут ли они осуществлять отслеживание или нет. Firefox и Opera идут дальше: в Opera интегрирован блокировщик рекламы, а в Firefox — сервис защиты от отслеживания Disconnect. В целом Opera — весьма инновационная программа; она является единственным браузером, использующим встроенную функцию VPN для безопасного серфинга.

Итог: Chrome работает в условиях жесткой конкуренции

Выбор остается за победителем тестирования Chrome, однако, по сравнению с результатами предыдущих испытаний, уже готовы равноценные альтернативы. Обновление Firefox в проекте «Quantum» оправдало себя; новая и безопасная Opera вплотную приблизилась к победителю. Вслед за ними, на небольшом расстоянии от подиума, находятся Vivaldi и Edge, однако и они получили неплохие отзывы. Лишь Internet Explorer находится далеко позади всех испытываемых браузеров.

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