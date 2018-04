Кажется, Илон Маск не удалял страницы SpaceX и Tesla на фейсбуке, а только притворился

Помните, мы писали про бойкот фейсбука в марте, произошедший на фоне скандалов об утечке данных миллионов пользователей? Илон Маск тогда заявил, что удалил страницы своих компаний Tesla и SpaceX из соцсети. Кажется, он соврал.

Когда в сети стал набирать популярность хэштег #DeleteFacebook, интернет-сообщество подтолкнуло знаменитого бизнесмена Илона Маска удалить официальные страницы своих компаний из соцсети. На тот момент предприниматель заявил, что даже не знал об их существовании, и якобы с легкостью расстался со страницами Tesla и SpaceX. И, действительно, спустя некоторое время сообщества компаний исчезли.

@jurvetson

Однако создатель сервиса для установки дедлайнов Timebound Ананай Арора считает, что Маск лишь временно скрыл эти страницы для публичного просмотра.

В своем смелом заявлении он ссылается на то, что при посещении сообществ Маска в фейсбуке сообщения об ошибке отображаются не так, как у удаленных страниц. Если попытаться зайти на страницу Tesla или SpaceX, то появится сообщение: «Извините, это содержимое недоступно в данный момент», а также «ссылка может отображаться не той части аудитории, к которой вы принадлежите».

Ошибка на страницах компаний Tesla и SpaceX

Ошибка в Facebook при полном удалении страницы

Издание The Next Web также подтвердило, что страницы компаний Маска соответствуют аккаунтам, которые недоступны лишь временно, а не полностью удалены.

Еще одно доказательство было найдено Аророй, когда он проверял код состояния страниц Tesla и SpaceX. Он обнаружил, что имеющийся код не совпадает с кодом ответа для удаленных или несуществующих страниц.

Полный процесс разоблачения Маска Арора запечатлил в двухминутном ролике.. @elonmusk said he deleted @SpaceX and @Tesla’s Facebook Pages.

He has not.

As some suspected… He temporarily unpublished them, and can make them live again anytime.

This is how we know

h/t @ananay_arora pic.twitter.com/Cfr1ObK1iq

— Matt Navarra (@MattNavarra) 13 апреля 2018 г.