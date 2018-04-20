Роскомнадзор открыл еще один адрес «горячей линии» о блокировках из-за ограничения доступа к Telegram 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) открыл дополнительный электронный адрес «горячей линии» для проверки информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Открыт дополнительный электронный адрес «горячей линии» для направления в Роскомнадзор информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительный адрес — Hotlinerkn@yandex.ru. Основной адрес «горячей линии» — Hotlinerkn@rkn.gov.ru.
«Если по каким-либо причинам не удается направить письмо по основному адресу, следует использовать дополнительный. Вся информация, поступающая на «горячую линию», проверяется специалистами Роскомнадзора», — пояснили в пресс-службе.