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Власти Индонезии ждут от Facebook объяснений из-за возможной утечки данных
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Власти Индонезии ждут от Facebook объяснений из-за возможной утечки данных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Министерство связи и информационных технологий Индонезии в четверг потребовало объяснений от местного представительства компании Facebook относительно предположительной утечки данных пользователей соцсети, сообщает газета Jakarta Post.
"Мы направили письмо в представительство компании Facebook в Индонезии с требованием объяснить инцидент с незаконным использованием данных пользователей Facebook", — заявил представитель министерства Нур Иза (Noor Iza).
Правительство страны потребовало, чтобы компания прояснила вопрос о предположительном неправомерном использовании данных и сообщила о мерах, с помощью которых она обеспечивает их защиту. Результаты проверки и информация о пользователях, которая была, возможно, неправомерно использована, должны быть переданы правительству до 28 апреля.
Как сообщает газета, из 87 миллионов пользователей Facebook по всему миру, данные которых могли быть незаконно использованы, на Индонезию приходится 1 миллион.
Ранее Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.
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