Google захотела «убить» СМС

Корпорация Google работает над мессенджером Chat, который призван заменить стандартные СМС на устройствах с Android. Об этом сообщает The Verge.

Chat будет похож на сервис iMessage, установленный на устройствах Apple. Он позволяет пользователям бесплатно обмениваться сообщениями.

В отличие от iMessage, сообщения в мессенджере Android не будут шифроваться. Они будут храниться на серверах телефонных операторов, которые могут предоставлять переписку абонентов по требованию местных властей.

Юзеры, у которых Chat не установлен, а также абоненты с iOS, будут получать сообщения от пользователей нового сервиса в качестве обычного SMS. The Verge указывает, что планируется взимать плату не за стоимость SMS по тарифному плану, а за трафик.

Воплощением нового проекта занимаются специалисты, которые ранее вели разработку мобильного приложения Allo для Android, запущенного в 2016 году. Работа над развитием Allo приостановлена.