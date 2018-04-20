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Google захотела «убить» СМС
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Google захотела «убить» СМС 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Stephen Lam / Reuters
Корпорация Google работает над мессенджером Chat, который призван заменить стандартные СМС на устройствах с Android. Об этом сообщает The Verge.
Chat будет похож на сервис iMessage, установленный на устройствах Apple. Он позволяет пользователям бесплатно обмениваться сообщениями.
В отличие от iMessage, сообщения в мессенджере Android не будут шифроваться. Они будут храниться на серверах телефонных операторов, которые могут предоставлять переписку абонентов по требованию местных властей.
Юзеры, у которых Chat не установлен, а также абоненты с iOS, будут получать сообщения от пользователей нового сервиса в качестве обычного SMS. The Verge указывает, что планируется взимать плату не за стоимость SMS по тарифному плану, а за трафик.
Воплощением нового проекта занимаются специалисты, которые ранее вели разработку мобильного приложения Allo для Android, запущенного в 2016 году. Работа над развитием Allo приостановлена.
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