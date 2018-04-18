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Роскомнадзор: Facebook должен локализовать данные в России до конца года
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Роскомнадзор: Facebook должен локализовать данные в России до конца года 

РИА Новости 18 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роскомнадзор до конца 2018 года проведет проверку компании Facebook, и если она не локализует данные российский пользователей на территории РФ, то встанет вопрос о блокировке соцсети, сообщил в интервью газете «Известия» глава ведомства Александр Жаров.
Жаров еще ноябре минувшего года сообщал, что с Facebook планируется обсудить вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента. Ранее он заявлял, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.
"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", — сказал он.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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