Тим Кук высказался против идеи слияния Mac и iPad

Генеральный директор Apple Тим Кук остается против идеи объединения Mac и iPad. Об этом он рассказал в интервью, которое дал изданию Sydney Morning Herald.

Мы не верим, что Mac и iPad могут заменить друг друга. Каждое отдельно взятое устройство прекрасно справляется с возложенными на него задачами, поскольку при разработке мы ставили четкие цели, какую роль будет выполнять тот или иной продукт. Если вы начнете их объединять, то непременно столкнетесь с компромиссами. Я не думаю, что это именно то, что ждут от нас пользователи.

Кук рассказал, что использует Mac на работе, а планшетом предпочитает пользоваться дома и в путешествиях.

Несмотря на то, что глава Apple опроверг идею объединения, в Сети по-прежнему появляются слухи о возможном сближении платформ. Например, инсайдеры сообщали, что компания планирует ввести поддержку универсальных приложений, которые смогут работать как на iOS, так и на macOS. Насколько это соответствует реальным планам Apple, узнаем уже скоро.