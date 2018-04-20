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Тим Кук высказался против идеи слияния Mac и iPad
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Тим Кук высказался против идеи слияния Mac и iPad 

Apple Insider 55 минут назад
Фото: Apple Insider
Генеральный директор Apple Тим Кук остается против идеи объединения Mac и iPad. Об этом он рассказал в интервью, которое дал изданию Sydney Morning Herald.
Мы не верим, что Mac и iPad могут заменить друг друга. Каждое отдельно взятое устройство прекрасно справляется с возложенными на него задачами, поскольку при разработке мы ставили четкие цели, какую роль будет выполнять тот или иной продукт. Если вы начнете их объединять, то непременно столкнетесь с компромиссами. Я не думаю, что это именно то, что ждут от нас пользователи.
Кук рассказал, что использует Mac на работе, а планшетом предпочитает пользоваться дома и в путешествиях.
Несмотря на то, что глава Apple опроверг идею объединения, в Сети по-прежнему появляются слухи о возможном сближении платформ. Например, инсайдеры сообщали, что компания планирует ввести поддержку универсальных приложений, которые смогут работать как на iOS, так и на macOS. Насколько это соответствует реальным планам Apple, узнаем уже скоро.
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