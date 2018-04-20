Райффайзенбанк сообщил о сбое в работе сервисов

Райффайзенбанке произошел технический сбой, который повлиял на работу сервисов. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбой не связан с действиями Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, отметили в банке.

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Перми, Краснодара. 19 апреля россияне начали жаловаться на работу систем банка ВТБ , сообщает РБК. Пользователи связывали это с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram. Жалобы поступали, в частности, из Москвы

В тот же день Роскомнадзор внес в список запрещенных еще около миллиона IP-адресов. Таким образом надзорное ведомство рассчитывает отыскать IP, которые позволяют Telegram обходить блокировку в России . Начиная с 16 апреля были заблокированы более 17,5 миллиона адресов, принадлежащих иностранным компаниям. Однако заблокировать мессенджер не удалось: Telegram доступен для пользователей без прокси и VPN.

В то же время некоторые компании жаловались на то, что из-за блокировки подсетей в работе их сервисов произошли сбои. На фоне массовых блокировок IP в России заработали ранее забаненные сайты, в частности крупнейший торрент-трекер RuTracker.org.