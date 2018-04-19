Как разблокировать Android, если забыл пароль?

Прекратите паниковать и прочтите пять инструкций, как разблокировать Android, если вы забыли пароль или графический ключ. Скорее всего, одна из них вам поможет. Способы описаны для смартфонов, однако для планшетов все делается аналогично.

Способ 1. Воспользуйтесь аккаунтом Google

Этот способ подойдет, чтобы разблокировать старый смартфон, выпущенный до 2014 года включительно. Если это так, у вас скорее всего, установлена версия Android ниже 4.0. В этом случае вы можете обойти защиту при помощи своего аккаунта Google. Еще одно условие — телефон должен быть способен подключиться к Интернету (например, он автоматически подключается к вашей домашней точке Wi-Fi). Убедитесь, что смартфон подключен к Интернету.

На экране ввода пароля или графического ключа пять раз введите любую комбинацию символов/жестов.

После пятой попытки ввода неправильного пароля на экране смартфона должна появиться надпись «Забыли пароль?» или нечто похожее.

Нажмите на эту надпись и в отобразившемся окне введите логин и пароль от учетной записи Google, к которой привязан ваш смартфон. Если вы не помните пароль от учетной записи Google, зайдите с другого устройства (например, с компьютера) на страницу восстановления аккаунта Google.

Попробуйте восстановить пароль от учетной записи одним из пяти предлагаемых способов (кроме телефонного). Если вам удалось, введите логин и новый пароль на смартфоне.

Android будет разблокирован. После этого вы можете задать новый пароль для блокировки экрана Android или выбрать иной метод защиты экрана. Если у вас более новое устройство, читайте далее.

Способ 2. Воспользуйтесь Smart Lock

Этот способ, наоборот, подойдет, если у вас новый смартфон — от 2015 года и новее. В этом случае, скорее всего, у вас Android 5.0 и старше. Начиная с этой версии в Android доступна функция Smart Lock, с помощью которой можно попытаться разблокировать Android, если забыл пароль.

Smart Lock позволяет разблокировать телефон тремя различными способами: Надежные устройства — разблокировка без ввода пароля происходит, если к смартфону по Bluetooth подключается знакомое устройство.

Безопасные места — разблокировка без ввода пароля происходит, если вы находитесь в пределах заданной местности — например, у себя дома.

Распознавание лиц — разблокировка без ввода пароля происходит, если Android определяет, что именно вы в данный держите его в руках. Вспомните, настраивали ли вы Smart Lock, когда устанавливали на телефон пароль или графический ключ? Какой способ разблокировки вы выбрали?

Если вы выбрали надежное устройство, и на вашем телефоне включен Bluetooth, найдите устройство, включите на нем Bluetooth и попытайтесь подключиться с него к своему смартфону.

Если вы выбрали безопасное место, и на вашем телефоне включен GPS, отправляйтесь в заданное место. Android разблокируется, как только определит по GPS, что ваше местоположение совпадает с заданным.

Если вы выбрали распознавание лиц, смартфон разблокируется, если увидит камерой ваше лицо и сличит его с тем, что хранится у него в памяти. Если вы не настраивали Smart Lock, чтобы разблокировать Android, если забыли пароль, читайте далее.

3. Воспользуйтесь сервисом поиска смартфона

Если у вас смартфон Samsung, то для вас есть сайт Find My Mobile, который позволяет отыскать ваше и устройство и удаленно управлять им, в том числе, снимать блокировку. Возможно, вы настраивали учетную запись Samsung, и тогда разблокировать Android, если забыл пароль, можно с компьютера. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к Интернету.

Зайдите на страницу https://findmymobile.samsung.com/.

Войдите в учетную запись.

Выберите свой заблокированный телефон.

В правом верхнем углу выберите Разблокировать. Если у вас смартфон другой фирмы, или вы не настраивали учетную запись Samsung, читайте далее.

4. Воспользуйтесь Aroma File Manager

Этот способ подойдет, если в вашем телефоне есть карта памяти SD и поддерживается режим восстановления (Recovery Mode). Для того чтобы разблокировать Android этим способом, скачайте на ваш компьютер файловый менеджер Aroma по одной из нижеприведенных ссылок: Aroma File Manager 1.80 (стабильная английская версия)

Aroma File Manager 2.0 (экспериментальная русская версия) После этого необходимо войти на своем телефоне в режим восстановления. Это делается для каждого смартфона индивидуально, и для того, чтобы узнать, как сделать это на вашем, введите в поиске «модель_смартфона recovery mode» и выясните, как это сделать.

После этого: Подключите ваш Android-смартфон при помощи USB к компьютеру.

В большинстве случаев карта памяти SD должна определиться как USB-накопитель. Откройте ее в Проводнике Windows или любом файловом менеджере и скопируйте в корень карты архив с Aroma File Manager.

Если карта не определяется, можно воспользоваться кадридером. Сейчас многие карты памяти SD продаются вместе с ним. Кроме того, вы можете за небольшую плату попросить сбросить вам файл на карту в большинстве салонов сотовой связи.

Когда архив окажется на карте, войдите на смартфоне в режим восстановления. Выберите пункт Install update from zip file → Choose zip from /sdcard и укажите путь до архива с Aroma File Manager. Программа установится и запустится прямо в режиме восстановления.

Зайдите в настройки программы и установите пункт Automount all devices on start.

Выйдите из режима восстановления и снова войдите в него. Повторите действие из шага 5.

Теперь, используя программу, перейдите в папку: Data Folder → System Folder и найдите в ней файл gesture.key или password.key. Удалите найденный файл и перезагрузите устройство. Смартфон будет разблокирован. Если все это кажется вам слишком сложным, читайте далее.

5. Сделайте hard reset (сброс к заводским настройкам)

В случае если вам не особо важна сохранность данных на смартфоне, можно просто выполнить сброс к заводским настройкам. Делается это по-разному для каждой модели телефона, так что для верности введите в поиске «модель_смартфона hard reset» и уточните, как это сделать. Выключите смартфон и достаньте из него карту памяти.

Попробуйте по очереди зажать и удерживать около 10-15 секунд следующие кнопки: кнопка уменьшения громкости + кнопка питания;

кнопка увеличения громкости + кнопка питания;

кнопка уменьшения громкости + кнопка питания + кнопка «Домой»;

кнопка уменьшения громкости + кнопка увеличения громкости + кнопка питания. Если одна из комбинаций подойдет, на экране появится служебное меню. В нем, используя кнопки громкости в качестве кнопок «вверх-вниз», выберите пункт Recovery, а затем — команду Wipe data/factory reset. Подтвердите выполнение сброса. В течение нескольких минут телефон будет полностью возвращен в то состояние, в котором вы его купили. Все ваши данные и установленные приложения будут уничтожены! Однако, таким образом вы точно разблокируете Android, если забыли пароль.

При включении телефон попросит логин и пароль от вашего аккаунта Google. Введите их. Если у вас относительно новый смартфон, то, скорее всего, он незаметно от вас выполнял синхронизацию с аккаунтом Google и Google Play. Так что удаленные приложения можно будет вернуть обратно.

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Взлом Android пошагово: Recovery, root-доступ, ROM Фото: авторские, Nuno Agoni