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Приложение «Пригородный билет», позволяющее оформить билет на пригородные поезда на участке Москва-Тверь, усовершенствовано
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Приложение «Пригородный билет», позволяющее оформить билет на пригородные поезда на участке Москва-Тверь, усовершенствовано 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В магазине приложений Google Play теперь можно скачать обновлённую версию приложения «Пригородный билет», позволяющего приобретать билеты на электрички Ленинградского направления. Главной особенностью обновления стала генерация QR-кода на экране смартфона при покупке билета.
— Теперь приобретённый билет отображается на экране смартфона в виде QR-кода, а наличие NFC больше не является обязательным условием для прохода через турникеты. Обновление также исправило несколько ошибок в работе приложения и значительно повысило его стабильность, — сообщил первый заместитель генерального директора АО «МТ ППК» Андрей Филатов.
Напомним, что мобильное приложение «Пригородный билет» позволяет оформить разовый билет или абонемент на проезд в любых пригородных поездах, курсирующих на участке Москва — Тверь. (то)
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