Приложение «Пригородный билет», позволяющее оформить билет на пригородные поезда на участке Москва-Тверь, усовершенствовано

В магазине приложений Google Play теперь можно скачать обновлённую версию приложения «Пригородный билет», позволяющего приобретать билеты на электрички Ленинградского направления. Главной особенностью обновления стала генерация QR-кода на экране смартфона при покупке билета.

— Теперь приобретённый билет отображается на экране смартфона в виде QR-кода, а наличие NFC больше не является обязательным условием для прохода через турникеты. Обновление также исправило несколько ошибок в работе приложения и значительно повысило его стабильность, — сообщил первый заместитель генерального директора АО «МТ ППК» Андрей Филатов