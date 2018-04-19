Клименко извинился за действия Роскомнадзора 

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко принёс свои извинения за действия Роскомнадзора, результатом которых стали сбои в работе ряда компаний.
«Действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно», — сказал Клименко в эфире телеканала НТВ.