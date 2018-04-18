Ещё
«ВКонтакте»: Сбой в работе соцсети у части пользователей не был связан с блокировкой Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВКонтакте»: Сбой в работе соцсети у части пользователей не был связан с блокировкой Telegram 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Фото: BFM.RU
Сбой в работе «ВКонтакте», зафиксированный у части пользователей, не был связан с ограничением доступа к мессенджеру Telegram, работа социальной сети полностью восстановлена. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе «Вконтакте».
«Были кратковременные баги у части пользователей, все было быстро восстановлено, с блокировками (блокировками Telegram — прим. Агентства «Москва») это никак не связано», — сказали в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях распространялись сообщения о том, что около половины пользователей «ВКонтакте» не могут получить доступ к своим аккаунтам.
Агентство «Москва»: последние новости
Роскомнадзор начал проверку информации о массовом отключении интернет-ресурсов при блокировке Telegram Адвокат: Интересы пострадавших из-за блокировки Telegram в судах готовы защищать 12 столичных юристов Минкомсвязь РФ предложила проработать требования к адаптации мобильных приложений для инвалидов
 Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии288
Первый легальный бордель открывается в России132
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца76
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение