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Экспобанк внедрил сервис Pay Control для подписания электронных документов в смартфоне
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Экспобанк внедрил сервис Pay Control для подписания электронных документов в смартфоне 

Банки.ру 2 часа назад
Экспобанк запустил сервис Pay Control, позволяющий осуществлять подписание электронных документов в смартфоне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на днях на сайте банка.
По словам заместителя председателя правления Экспобанка Виктории Кандауровой, «данный сервис уникален и будет с каждым днем все более востребован в банковской сфере». Информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной электронной подписью на базе Pay Control, признается электронным документом, равнозначным документу с собственноручной подписью, подчеркивают в банке.
С использованием сервиса Pay Control могут подтверждаться распоряжения клиентов на совершение банковских операций. Электронная подпись сервиса хранится в телефоне и не требует ввода дополнительных паролей при подписании электронных документов.
Для подключения сервиса достаточно скачать мобильное приложение Pay Control и получить ключ электронной подписи у персонального менеджера.
«Внедрение Pay Control повысит уровень информационной безопасности и сделает максимально удобным проведение платежей для клиентов банка», — заключают в кредитной организации.
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