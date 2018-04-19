Экспобанк внедрил сервис Pay Control для подписания электронных документов в смартфоне

Экспобанк запустил сервис Pay Control, позволяющий осуществлять подписание электронных документов в смартфоне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на днях на сайте банка.

По словам заместителя председателя правления Экспобанка Виктории Кандауровой, «данный сервис уникален и будет с каждым днем все более востребован в банковской сфере». Информация в электронной форме, подписанная неквалифицированной электронной подписью на базе Pay Control, признается электронным документом, равнозначным документу с собственноручной подписью, подчеркивают в банке.

С использованием сервиса Pay Control могут подтверждаться распоряжения клиентов на совершение банковских операций. Электронная подпись сервиса хранится в телефоне и не требует ввода дополнительных паролей при подписании электронных документов.

Для подключения сервиса достаточно скачать мобильное приложение Pay Control и получить ключ электронной подписи у персонального менеджера.

«Внедрение Pay Control повысит уровень информационной безопасности и сделает максимально удобным проведение платежей для клиентов банка», — заключают в кредитной организации.