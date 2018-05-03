Глава Минкомсвязи: по аналогии с Телеграм в России могут заблокировать и Viber

Обратиться к судебной инстанции с требованием о блокировке может ФСБ , считает Никифоров. При этом в том случае, если мессенджер не предоставит доступ к ключам шифрования. Тогда доступ к Viber, как и в случае с сервисом Павла Дурова , может быть ограничен.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — отметил глава Минкомсвязи.