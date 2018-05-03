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Глава Минкомсвязи: по аналогии с Телеграм в России могут заблокировать и Viber
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Глава Минкомсвязи: по аналогии с Телеграм в России могут заблокировать и Viber 

ИА «Сусанин» 3 мая 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил, что в России по аналогии с Телеграм могут заблокировать и Viber. По мнению министра, это может произойти по постановлению суда, пишет РБК.
Обратиться к судебной инстанции с требованием о блокировке может ФСБ, считает Никифоров. При этом в том случае, если мессенджер не предоставит доступ к ключам шифрования. Тогда доступ к Viber, как и в случае с сервисом Павла Дурова, может быть ограничен.
«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — отметил глава Минкомсвязи.
Напомним, в конце апреля из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Телеграм оказались недоступны IP-адреса популярных соцсетей. Пользователи не могли воспользоваться сервисами «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассников».
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