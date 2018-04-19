Роскомнадзор объяснил отсутствие претензий к Viber и Facebook 

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) объяснили, почему у ведомства нет претензий к популярным сервисам WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Instagram.
Отметим, что глава Роскомнадзора недавно сообщил, что ведомство намерено совершить проверку социальной сети Facebook до конца 2018 года.
По информации пресс-службы Роскомнадзора, присутствия в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) этих мессенджеров и сервисов не требуют правоохранительные органы. В связи с этим и нет претензий.
В Роскомнадзоре объяснили, что включение сервисов в реестр ОРИ осуществляется по представлению органа власти, обладающего функцией оперативно-разыскной деятельности.
«В тот момент, когда представления в отношении названных вами компаний поступят, мы об этом сообщим», — добавили в пресс-службе.