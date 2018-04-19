Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая

В Кремле не располагают сведениями о планах создания в России системы интернет-фильтров, аналогичной китайскому firewall, которая позволила бы изолировать Рунет от глобальной сети. Об этом заявил в четверг, 19 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, я никогда об этом не слышал", — приводит его слова

"Интерфакс" . По данным агентства, вопрос Пескову был задан на фоне масштабных действий, которые принимает Роскомнадзор , в попытках заблокировать

запрещенный в России мессенджер Telegram.

В ноябре 2016 года Минкомсвязь

обнародовала

проект закона

о регулировании Рунета. Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования российского сегмента глобальной Сети.

В декабре того же года о необходимости «отрегулировать российский сегмент интернета» заявлял в интервью телеканалу

советник президента России по интернету Герман Клименко . Он объяснял это тем, что западные страны могут отключить Россию от мирового интернета, и страна должна быть к этому готова.

На следующий день возможность подобного сценария

отверг

вице-президент организации ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.

В январе 2017 года на лекции «Информационная безопасность России» в Военной академии Генштаба Клименко

назвал

ограничение интернета в России единственной возможностью обеспечить информационную безопасность.

"Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", — говорил он тогда.

Позднее Клименко пояснил, что не предлагал ограничивать в России интернет по модели Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. «Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло», — приводил слова чиновника. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин тогда обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.

18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению, «чрезмерное» и «хаотичное» регулирование интернета со стороны государства наносит вред отрасли и тормозит развитие цифровой экономики. Такое мнение чиновник высказал на открытии Российского интернет форума ( РИФ 2018 ), передает

Сnews.ru Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. «Великий китайский файрвол» (официальное название — проект «Золотой щит») представляет собой систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.