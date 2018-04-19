Ещё
Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков не слышал о планах ограничить в России интернет по примеру Китая 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
В Кремле не располагают сведениями о планах создания в России системы интернет-фильтров, аналогичной китайскому firewall, которая позволила бы изолировать Рунет от глобальной сети. Об этом заявил в четверг, 19 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я никогда об этом не слышал", — приводит его слова
"Интерфакс". По данным агентства, вопрос Пескову был задан на фоне масштабных действий, которые принимает Роскомнадзор, в  попытках заблокировать
запрещенный в России мессенджер Telegram.
В ноябре 2016 года Минкомсвязь
обнародовала
проект закона
о регулировании Рунета. Сообщалось, что он нацелен на обеспечение стабильности и защищенности функционирования российского сегмента глобальной Сети.
В декабре того же года о необходимости «отрегулировать российский сегмент интернета» заявлял в интервью телеканалу
советник президента России по интернету Герман Клименко. Он объяснял это тем, что западные страны могут отключить Россию от мирового интернета, и страна должна быть к этому готова.
На следующий день возможность подобного сценария
отверг
вице-президент организации ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.
В январе 2017 года на лекции «Информационная безопасность России» в Военной академии Генштаба Клименко
назвал
ограничение интернета в России единственной возможностью обеспечить информационную безопасность.
"Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", — говорил он тогда.
Позднее Клименко пояснил, что не предлагал ограничивать в России интернет по модели Китая, а лишь рассказывал о существующих мировых практиках, имея ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. «Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло», — приводил слова чиновника. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин тогда обвинил СМИ в том, что они вырвали слова Клименко из контекста.
18 апреля 2018 года Волин сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку. По его мнению, «чрезмерное» и «хаотичное» регулирование интернета со стороны государства наносит вред отрасли и тормозит развитие цифровой экономики. Такое мнение чиновник высказал на открытии Российского интернет форума ( РИФ 2018 ), передает
Сnews.ru  Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации контента в интернете действует по всей стране с начала 2000-х годов. «Великий китайский файрвол» (официальное название — проект «Золотой щит») представляет собой систему серверов между провайдерами и международными сетями передачи информации на интернет-канале, которая осуществляет фильтрацию содержимого в интернете.
С помощью «файрволла» китайские власти ограничивают нормальный доступ пользователей внутри страны к ряду популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и Wikipedia. Кроме того, иностранные поисковики (среди которых Google, Yahoo и поиск BingSearch от Microsoft) фильтруют результаты поисковой выдачи. Фильтрация веб-страниц происходит по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по «черному списку» адресов сайтов.
Newsru.com: последние новости
В ООН осудили блокировку Telegram в России На Лубянке задержали активистов, запускавших бумажные самолетики в знак протеста против блокировки Telegram Китайская соцсеть Sina Weibo разрешила "гей-контент" после массовых протестов пользователей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300582
РФ нашла способ поквитаться с США133
Болгария: спасибо России, но…279
Российским морякам удалось сбежать с Украины136
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение