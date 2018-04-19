Более 120 сервисов, чьи IP-адреса могли быть заблокированы, обратились к юристам

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Более 120 сервисов, чья работа могла быть ограничена из-за массовой блокировки IP-адресов Роскомнадзором , обратились за юридической помощью. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем telegram-канале.

"Более 120 сервисов уже обратились, 30 юристов готовы им помогать", — написал он.

Ранее Чиков сообщал, что «Агора» запустила горячую линию по блокировкам владельцев сайтов и сервисов, столкнувшихся с техническими проблемами из-за массовой блокировки IP-адресов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon. Как отметил Жаров, компании проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку. По данным основателя Telegram Павла Дурова, за два дня блокировки мессенджера в РФ было заблокировано более 15 млн IP-адресов.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. В понедельник, 16 апреля, ведомство получило решение суда об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России, операторам направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру. Операторы по закону обязаны в течение суток с момента получения уведомления регулятора ограничить доступ к запрещенным ресурсам.