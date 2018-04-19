Роскомнадзор объяснил, почему не блокирует Facebook, WhatsApp и Viber

Это связано с тем, что к ним нет претензий, так как органы правопорядка не требуют, чтобы они присутствовали в реестре организаторов распространения информации (ОРИ).

Но если ведомства, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, потребуют включить эти популярные мессенджеры в реестр ОРИ, Роскомнадзор известит об этом потребителей, пишет vc.ru.