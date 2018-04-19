Роскомнадзор забанил IP хостинга DigitalOcean 

Роскомнадзор включил в список запрещенных сайтов две подсети IP-адресов американского хостинга DigitalOcean. Они находятся в выгрузке реестра, направленной российским операторам для блокировки. Доступ ограничен к подсетям 167.99.0.0/16 и 206.189.0.0/16, каждая из которых содержит по 65 тыс. IP-адресов. По словам представителей компании, они в курсе ситуации и следят за ней. По данным некоторых сервисов, указывающих принадлежность IP-адресов, эти подсети относятся к Digital Ocean. Представители компании написали в твиттере, что они «в курсе ситуации и следят за ней». «К сожалению, как провайдер мы не можем предпринимать никаких активных действий, если власти какой-то страны решают заблокировать наши IP-адреса для своих граждан», — также говорится в заявлении Digital Ocean. Роскомнадзор в среду провел встречу с крупнейшими операторами связи, главной темой которой была блокировка мессенджера Telegram, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на несколько источников в отрасли и федерального чиновника. В самом Роскомнадзоре факт совещания о блокировке Telegram отрицают. На встрече, по данным источников, обсуждались более эффективные способы ограничения доступа к мессенджеру, заблокировать который пока не удалось, но из-за массового внесения в «черные списки» IP-адресов под блокировку попали сторонние сайты. Главная причина проблем во взаимоотношениях основателя Telegram Павла Дурова и Роскомнадзора — отсутствие переговорщика, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко. "Одновременно вести диалог про безопасность, политику и бизнес — дурная идея. Невозможно, не разделив темы, договориться хоть о чем-то. Мы это видим в чудных дискуссиях в ФБ. Главная причина (на мой взгляд, конечно же) сегодняшнего противостояния — отсутствие переговорщика", — написал он на своей странице в Facebook. При этом Клименко пояснил, что ранее в индустрии был такой переговорщик — Институт развития интернета (ИРИ). Однако сейчас «по ряду причин» больше нет института, который был бы признан всеми сторонами конфликта как приемлемый участник. "Есть Дуров. Есть индустрия. Есть Жаров. Пока мы не договоримся о переговорщике, пока мы не найдем того, кто будет готов бегать между сторонами и выслушивать их вздорные требования, пока мы сами не начнем доверять выбранному нами переговорщику — темы не будет", — отметил Клименко.