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В Кремле надеются, что Telegram выполнит требования суда
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В Кремле надеются, что Telegram выполнит требования суда 

РИА Новости 17 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что руководство мессенджера Telegram в будущем выполнит условия суда, в результате чего сервис может быть разблокирован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в компетенцию Кремля не входит оценка эффективности выполнения решения суда, вынесенного в отношении мессенджера.
"В компетенцию Кремля, безусловно, не входят вопросы оценки эффективности выполнения решения суда. Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает эффективность выполнения судебного решения о блокировке.
"Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется. А что касается оценки эффективности, то это не наша работа", — уточнил он.
Песков подчеркнул, что «сейчас есть решение суда, которое исполняется».
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