В Кремле надеются, что Telegram выполнит требования суда

Он отметил, что в компетенцию Кремля не входит оценка эффективности выполнения решения суда, вынесенного в отношении мессенджера.

"В компетенцию Кремля, безусловно, не входят вопросы оценки эффективности выполнения решения суда. Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает эффективность выполнения судебного решения о блокировке.

"Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется. А что касается оценки эффективности, то это не наша работа", — уточнил он.

Песков подчеркнул, что «сейчас есть решение суда, которое исполняется».