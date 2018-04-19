Вести.net: Facebook пересмотрит подходы к конфиденциальности, а Mail.ru готовится к Чемпионату мира по футболу

Facebook, меняет систему контроля конфиденциальности. Это связано с новым регламентом защиты данных, который вступит в силу уже 25 мая на территории Евросоюза и который фактически требует спрашивать разрешения на использование всего, что любой онлайн-сервис узнает о своём пользователе.

На всякий случай, Марк Цукерберг заявил, что правила, разработанные для Европы, будут действовать в Facebook по всему миру. В ближайшее время каждому из 2 миллиардов пользователей из любой страны Facebook предложит обновить настройки приватности. Например, настроить параметры, которые могут видеть рекламодатели.

Также Facebook будет спрашивать пользователей, готовы ли они делиться информацией о политических, религиозных взглядах и семейным положением. В соцсети станет проще удалять личные данные. Но при этом Facebook вернет систему распознавания лиц пользователей, которая ранее была отключена в Канаде и Европе, ибо возможность автоматически отмечать пользователей на фото, как считалось, нарушает приватность и незаконно собирает биометрические данные людей. Теперь же речь о том, что распознавание лиц позволит запретить публикацию фотографий без ведома сфотографированного.

Интересно, что на прошлой неделе американские сенаторы, которые пытались выяснить как из Facebook в британскую PR-компанию утекли данные десятков миллионов американцев, спросили Марка Цукерберга, необходимо ли разрабатывать аналогичные нормы для США . Глава Facebook не ответил на вопрос конкретными предложениями, но признал что эта тема стоит обсуждения. Заметим, что по европейским правилам, нарушение нового регламента обойдется в десятки миллионов евро и вплоть до 4% годового дохода. То есть недавний американский скандал обошелся бы Facebook в астрономическую сумму.

А теперь к другим новостям. Принадлежащий Mail.ru картографический сервис Maps.me стал партнером Ростуризма . В приложении будут доступны туристические маршруты по городам проведения чемпионата мира по футболу, а также в отдельную категорию выделят важные для гостей объекты — стадионы, места получения паспорта болельщика, уличные экраны, на которых будут показывать матчи. Как говорят в Ростуризме, очень важно, что вся навигация по этим объектам будет доступна офлайн, что небесполезно для туристов-иностранцев в роуминге.

Представители Maps.me отмечают, что готовая база для работы с туристами есть — у приложения уже более 90 миллионов установок, и большинство из них приходится не на Россию . В основном, сервисом, достоинство которого именно офлайн навигация, пользуются как раз европейские и ближневосточные туристы. Причем в основном молодые, любители самостоятельных путешествий. На них и рассчитана новая функция «маршруты». Их, кстати, можно будет создавать самим. И делиться ими.

Евгений Лисовский, руководитель сервиса Maps.me: «Мы как раз движемся в направлении контента, создаем дополнительные туристические сервисы вокруг карт. Карта — это некая отправная точка, которая нам нужна постоянно, но когда мы приезжаем на место, нам нужна дополнительная информация. В прошлом году мы запустили рейтинги и отзывы, постепенно их качество увеличивается, вовлеченность будет выше. И „Маршруты“ будут вовлекать людей, делиться локальным опытом.»