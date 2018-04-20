РКН заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, предоставляющих доступ к Telegram 

Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram, сообщил "Интерфакс".
С 16 апреля в России началась блокировка мессенджера в связи с решением суда. За это время Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. Пострадали также онлайн-торговцы, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber, курьерские службы, онлайн-школы иностранных языков и Музеи Московского Кремля.
На данный момент Telegram в России продолжает работать.