Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой

"Обсудил с Марком Цукербергом и (исполнительным директором) Шерил Сандберг шаги, которые Facebook предпринял и планирует предпринять для защиты личных данных пользователей и противодействия дезинформации. Есть большая необходимость восстановить доверие…", — сообщил Ансип.

Ранее Европарламент приглашал Цукерберга на слушания в связи со скандалом вокруг утечки данных миллионов пользователей.

Discussed with Mark Zuckerberg and @sherylsandberg the steps that Facebook has taken and plans to take to protect users #privacy and tackle #disinformation. There is a wider need to rebuild rebuild #trust. #GDPR shows the way forward. pic.twitter.com/loCNIxPoIT

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) 18 апреля 2018 г.

В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.