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Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой
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Представитель ЕК провел переговоры с Цукербергом по скандалу с утечкой 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип провел встречу с основателем Facebook Марком Цукербергом, на которой обсуждались вопросы сохранности данных и борьбы с дезинформацией, сообщил Ансип в Twitter.
"Обсудил с Марком Цукербергом и (исполнительным директором) Шерил Сандберг шаги, которые Facebook предпринял и планирует предпринять для защиты личных данных пользователей и противодействия дезинформации. Есть большая необходимость восстановить доверие…", — сообщил Ансип.
Ранее Европарламент приглашал Цукерберга на слушания в связи со скандалом вокруг утечки данных миллионов пользователей.
Discussed with Mark Zuckerberg and @sherylsandberg the steps that Facebook has taken and plans to take to protect users #privacy and tackle #disinformation. There is a wider need to rebuild rebuild #trust. #GDPR shows the way forward. pic.twitter.com/loCNIxPoIT
— Andrus Ansip (@Ansip_EU) 18 апреля 2018 г.
В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.
Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
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