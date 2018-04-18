ESPN+ ПОЯВИЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ ROKU

Новый подписной стриминговый сервис ESPN, ESPN+, был запущен в США на устройствах Roku.

Сервис доступен в рамках обновленного канала ESPN на платформе Roku, и предлагает такие турниры, как MLB, NHL, MLS, теннисные турниры Grand Slam и PGA Tour по гольфу за $4,99 в месяц или $49,99 за год.

«Пользователи Roku в течение многих лет наслаждались каналом ESPN. Запуск ESPN+ знаменует собой удивительный момент для спортивных впечатлений в OTT, предоставляя зрителям больше спортивного контента и развлечений, чем когда-либо», — заявил Скотт Розенберг , генеральный менеджер Roku.

ESPN + стал доступен на прошлой неделе для операционных систем Apple и Android, а также на устройствах Apple TV, Chromecast и Amazon Fire TV и планшетах Fire.

ИСТОЧНИК: DIGTAL TV EUROPE