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ESPN+ ПОЯВИЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ ROKU
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ESPN+ ПОЯВИЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ ROKU 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Новый подписной стриминговый сервис ESPN, ESPN+, был запущен в США на устройствах Roku.
Сервис доступен в рамках обновленного канала ESPN на платформе Roku, и предлагает такие турниры, как MLB, NHL, MLS, теннисные турниры Grand Slam и PGA Tour по гольфу за $4,99 в месяц или $49,99 за год.
«Пользователи Roku в течение многих лет наслаждались каналом ESPN. Запуск ESPN+ знаменует собой удивительный момент для спортивных впечатлений в OTT, предоставляя зрителям больше спортивного контента и развлечений, чем когда-либо», — заявил Скотт Розенберг, генеральный менеджер Roku.
ESPN + стал доступен на прошлой неделе для операционных систем Apple и Android, а также на устройствах Apple TV, Chromecast и Amazon Fire TV и планшетах Fire.
ИСТОЧНИК: DIGTAL TV EUROPE
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