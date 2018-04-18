Названы сроки блокировки Facebook в РФ

В Роскомнадзоре допустили блокировку Facebook в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию «Известия» заявил о том, что после проверки соцсети Facebook может встать вопрос о её блокировке в России . Это произойдёт в том случае, если компания не выполнит требования ведомства.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Давать прогноз исхода сложившейся ситуации он не стал.