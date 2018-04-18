Названы сроки блокировки Facebook в РФ

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В Роскомнадзоре допустили блокировку Facebook в России 

Rambler News Service 1 час назад
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию «Известия» заявил о том, что после проверки соцсети Facebook может встать вопрос о её блокировке в России. Это произойдёт в том случае, если компания не выполнит требования ведомства.
«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.
Давать прогноз исхода сложившейся ситуации он не стал.
«Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства», — добавил глава Роскомнадзора.
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