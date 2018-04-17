Малый бизнес обратился за помощью к юристам из-за блокировок IP-адресов

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Представители примерно 60 компаний обратились за помощью к юристам международной правозащитной организации «Агора» из-за массовых блокировок IP-адресов в России . Об этом «Медузе» рассказал юрист организации Дамир Гайнутдинов

Правовая помощь потребовалась владельцам небольших компаний, среди которых интернет-магазины, службы доставки и прокси-сервера, которые случайно пострадали из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. Компании жалуются на то, что их неожиданно заблокировали.

Сегодня «Агора» открыла «горячую линию» для владельцев сайтов и сервисов, у которых возникли технические проблемы из-за блокировок IP-адресов Роскомнадзором. Ведомство в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram в России заблокировал более 16 млн IP-адресов Amazon и Google , инфраструктуру которых использует мессенджер Telegram для обхода блокировок.

Сегодня управляющий партнер связанного с Романом Абрамовичем фонда Impulse VC Кирилл Белов заявил, что убытки из-за действий регулятора несет малый и средний бизнес. По его словам, блокировки IP-адресов Роскомнадзором усложнили работу десятка портфельных проектов Impulse VC.

Так, из-за действий регулятора пострадало приложение «Периодика», которое позволяет печатать фотографии с мобильного телефона и доставляет их пользователю, а также сервис товарных рекомендаций Retail Rocket. А в московской сайклинг-студии Rock the Cycle из-за блокировок перестала работать облачная система тренировок. Роскомнадзор также заблокировал все сервисы проекта для родителей Hello Baby.

С проблемами в работе столкнулась онлайн-школа английского языка Skyeng, кооператив «Чёрный», а также сервис доставки «Птичка», чей глава Владимир Кобзев призвал компании подавать иски к регулятору. По его словам, Роскомнадзор заблокировал новый IP-адрес сервиса, который компания использовала вместо заблокированного накануне. «Модель простая. Нужно много исков. От разных компаний. И хороший юрист», — заключил Кобзев.

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