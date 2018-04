Сноуден похвалил Дурова за противостояние Роскомнадзору

По его мнению, ответ Дурова «на тоталитарное требование российского правительства получить скрытый доступ к частным перепискам — отказ и сопротивление — единственно правильный, показывающий реальное качество лидера». Само требование предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей сервиса Сноуден назвал «тоталитарным».

I have criticized @telegram's security model in the past, but @Durov's response to the Russian government's totalitarian demand for backdoor access to private communications—refusal and resistance—is the only moral response, and shows real leadership. https://t.co/KtZDpu33wh — Edward Snowden (@Snowden) 17 апреля 2018 г.

При этом он признался, что в прошлом сам критиковал модель безопасности Telegram.

Также он отметил, что «сумасшедший квест Роскомнадзора по наказанию Telegram для защиты прав пользователей» якобы «полностью сломал российский интернет». По его словам, большое число сайтов, которые совершенно не касаются Telegram, оказались заблокированы.

16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Федеральная служба направила информацию об ограничении доступа сервиса всем операторам связи.

Ранее Таганский суд столицы удовлетворил иск ведомства о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Адвокаты сервиса подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда столицы о немедленной блокировке мессенджера.