СМИ: экс-сотрудник Cambridge Analytica даст показания парламенту Канады 

ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли даст показания одному из комитетов парламента Канады относительно использования личных данных пользователей социальной сети Facebook в политических целях. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на члена парламента Питера Кента.
"Мы зададим вопросы господину Уайли, когда он предстанет перед комитетом", — сказал депутат, который является членом Постоянного комитета по доступу к информации, конфиденциальности и этике нижней палаты канадского законодательного органа. О сроках слушаний не сообщается. По данным CBC, члены комитета решили пригласить Уайли после его выступления по аналогичным вопросам в парламенте Великобритании в марте.
Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей этой соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
Глава Facebook Марк Цукерберг 21 марта принес извинения за происшедшее в эфире телеканала CNN. На прошлой неделе он ответил на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по этому вопросу.