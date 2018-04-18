ООН считает блокировку Telegram нарушением прав человека 

В ООН считают, что во время судебного разбирательства по делу Telegram не соблюдались международные стандарты в области прав человека. «В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора», — цитирует официального представителя Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперта Колвилла РИА «Новости».
Также Колвилл напомнил, что предоставить ключи дешифрования по решению суда можно, только если это касается отдельных случаев, при наличии судебного ордера по каждой ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, но не в массовом порядке.
«Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом», — добавил Руперт Колвилл.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выделит гранты всем, кто будет поддерживать сервисы, с помощью которых можно обойти блокировку мессенджера.
Напомним, днем 16 апреля на территории России провайдеры начали блокировать доступ к Telegram. Владелец мессенджерa Павел Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным.
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