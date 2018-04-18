ООН считает блокировку Telegram нарушением прав человека

Также Колвилл напомнил, что предоставить ключи дешифрования по решению суда можно, только если это касается отдельных случаев, при наличии судебного ордера по каждой ситуации и при соблюдении процедурных прав для граждан, но не в массовом порядке.

«Блокирование сервиса сообщений Telegram для всех в России из-за разбирательства в отношении шести отдельных лиц совершенно явно является исключительно непропорциональным ответом», — добавил Руперт Колвилл.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выделит гранты всем, кто будет поддерживать сервисы, с помощью которых можно обойти блокировку мессенджера.

Напомним, днем 16 апреля на территории России провайдеры начали блокировать доступ к Telegram. Владелец мессенджерa Павел Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным.

Новости блокировки Telegram: Юристы Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера