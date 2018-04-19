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Сбербанк ввел управление депозитами в приложении для Windows 10
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Сбербанк ввел управление депозитами в приложении для Windows 10 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сбербанк выпустил обновленную версию приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10. Ее ключевым преимуществом стали управление депозитами и интеграция с 1С.
В обновленном Сбербанк Бизнес Онлайн на Windows 10 предприниматели могут открывать депозиты, настраивать их условия, продлевать сроки размещения средств и устанавливать неснижаемые остатки. Также новая версия приложения позволяет импортировать платежные поручения из 1С, скачивать выписки из Сбербанк Бизнес Онлайн и загружать их в 1С. Кроме того, выписки можно сохранять в формате PDF и в пару кликов отправлять их контактам из справочника (телефонной книги) на гаджете или компьютере.
«99,6% транзакций наших клиентов-предпринимателей осуществляется в электронном виде. Сбербанк Бизнес Онлайн использует более полутора миллиона компаний, и из них около 400 тысяч пользователей работают с приложением для Windows 10, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. — Поэтому нам очень важно сделать приложение интернет-банка максимально удобным для наших клиентов, постоянно совершенствуя его сервисы и расширяя функциональность».
Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 дает клиентам целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными банк-клиентами. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически).
Характерной особенностью операционной системы от Microsoft является работа на всех гаджетах. Скачав и установив Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10, пользователи смогут работать с любых устройств на этой операционной системе: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1».
Скачать Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store. Напомним, приложение было запущено 10 октября 2017 года и стало первой программой в России для бизнес-банкинга, поддерживающего аутентификацию по лицу на основе технологий Windows Hello. На сегодняшний день приложением уже пользуется более 10 тысяч российских предпринимателей.
Новая версия приложения доступна в магазине Microsoft Store.
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