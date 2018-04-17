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Роскомнадзор испытал трудности
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Роскомнадзор испытал трудности 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сайт Роскомнадзора работает с перебоями. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, по состоянию на 11:05 по московскому времени недоступна главная страница сайта ведомства. На это обратили внимание и пользователи сети. В частности, администраторы Telegram-канала «Дуров позвонит» сообщили, что неполадки произошли из-за того, что неизвестные устроили DDoS-атаку.
«В настоящее время у многих пользователей сайт работает с перебоями», — отмечается в канале.
14 апреля издание «Код Дурова» сообщало, что сайт Роскомнадзора временно стал недоступен пользователям за пределами России и Украины. Неполадки наблюдались при попытке попасть на сайт из стран Европы и США.
16 апреля Роскомнадзор отправил в выгрузку операторам связи для блокировки более 655 тысяч IP-адресов Amazon. По данным ведомства, это произошло из-за использования их мессенджером Telegram.
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