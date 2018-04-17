Роскомнадзор испытал трудности

Сайт Роскомнадзора работает с перебоями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по состоянию на 11:05 по московскому времени недоступна главная страница сайта ведомства. На это обратили внимание и пользователи сети. В частности, администраторы Telegram-канала «Дуров позвонит» сообщили, что неполадки произошли из-за того, что неизвестные устроили DDoS-атаку.

«В настоящее время у многих пользователей сайт работает с перебоями», — отмечается в канале.

14 апреля издание «Код Дурова» сообщало, что сайт Роскомнадзора временно стал недоступен пользователям за пределами России Украины . Неполадки наблюдались при попытке попасть на сайт из стран Европы и США

16 апреля Роскомнадзор отправил в выгрузку операторам связи для блокировки более 655 тысяч IP-адресов Amazon. По данным ведомства, это произошло из-за использования их мессенджером Telegram.