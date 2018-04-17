COMCAST И NETFLIX ЗАПУСКАЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ

Comcast и Netflix договорились о расширении сотрудничества, что позволит Comcast включить подписку на Netflix в существующие и новые пакеты Xfinity.

В ноябре 2016 года Comcast запустил Netflix на платформе Х1, предложив пользователям полностью интегрированную развлекательную услугу с голосовым управлением и бесшовным доступом к сервису. Netflix быстро стал самым популярным запросом в голосовом поиске и наиболее просматриваемым сервисом на платформе; и среди домохозяйств, смотрящих Netflix на Х1, Х1 стал самой используемой платформой, через которую смотрят Netflix.

«Netflix один из популярнейших сервисов видео по запросу, и является важным дополнением к контенту, доступному на Х1», — говорит Сэм Шварц, глава департамента развития бизнеса Comcast Cable, — «Это прекрасное партнерство, и мы рады предложить услуги Netflix нашим подписчикам, чтобы дать им больше свободы выбора, дополнительную ценность и гибкость. Бесшовная интеграция Netflix и обширная библиотека контента Х1 дает уникальный и понятный пользовательский опыт для потребителей».

Comcast интегрировал сервис Netflix с платформой Х1, тем самым дав своим потребителям возможность получить доступ ко всем услугам Netflix, включая ТВ-шоу, документальные и художественные фильмы, стенд-ап комедии, детский контент и большой каталог Ultra HD 4K и HDR программ, одновременно с контентом, доступным в рамках ТВ подписки Xfinity, с ее обширной библиотекой видео от сотен студий и цифровых брендов: как онлайн, так и по запросу, и в режиме DVR. Подписчикам доступен как голосовой поиск по сериалам, фильмам, сетям или актерам в рамках Xfinity, так и рекомендации по контенту Netflix. На Х1 подписчики могут одновременно смотреть трансляции матчей NBA, посмотреть catch up сериала Stranger Things, записать новый сезон Ходячих Мертвецов или проверить свои камеры наблюдения или голосую почту.

«Наше партнерство с Comcast на платформе Х1 дало простой доступ к Netflix нашим общим потребителям», — комментирует Билл Холмс, руководитель направления глобального развития бизнеса Netflix, — «Через систему удаленного управления и голосовое меню Х1, миллионы людей сочли прекрасной возможность пользоваться Netflix. Мы рассчитываем, что новое пакетное предложение Xfinity расширит круг пользователей X1, которые подключатся к Netflix».

Comcast планирует запустить в течение апреля 2018 года ряд стартовых предложений с подпиской Netflix. Пакеты услуг будут варьироваться в зависимости от региона и будут доступны как существующим, так и новым пользователям. Сбор средств за доступ к Netflix обеспечит непосредственно Comcast, таким образом пользователям не придется оплачивать отдельный счет.

Доля подключенных к платформе Х1 домохозяйств составляет 60% от общего числа потребителей видео у Comcast.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION