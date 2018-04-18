Ещё
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям Telegram, они могут дальше пользоваться мессенджером. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Александр Жаров.
«Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, которые в Telegram занимаются обычной жизнью — создают ботов, ведут каналы. Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера, — сказал он. Конфликта между органами власти и аудиторией мессенджера нет. Попытки некоторых Telegram-каналов призвать к массовому скачиванию VPN — это попытка выставить себя элитой: "Мы на балу, а вы, кто не скачал, наблюдайте в окошко"».
«Мне кажется, что заставить пользователя одномоментно отказаться от какого-то привычного ему сервиса, например, Telegram, и массово предложить ему устремиться в "ТамТам" или куда-то еще — невозможно», — резюмировал чиновник.
В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор также сообщил о готовности блокировать VPN-сервисы, которые позволяют подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.
Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки согласно антитеррористическому пакету законов (известен как «закон Яровой»), принятому Госдумой в июне 2016 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии10  Ещё 152 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных137
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой224
Самолетам США разрешили летать над Россией7
Китай признал дефектным советский «Варяг»36
РФ обвинила Британию в уничтожении улик в Солсбери36
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
РФ перестанет предоставлять НАТО самолеты «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение