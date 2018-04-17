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«Дай пять» коту: флешмоб, который покоряет соцсети
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«Дай пять» коту: флешмоб, который покоряет соцсети и сердца 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: orujnad_aki, yellow_dog_gang, tleaflets / Instagram
Коты, которые отвечают «пятеркой» на приветствие владельцев, призваны привлечь внимание к приютам для животных.
Невероятно трогательную и забавную акцию запустила американская благотворительная компания Jackson Galaxy Project. Программа Cat Pawsitive призвана привлечь внимание к кошкам из приютов.
По замыслу организаторов, владельцы животных должны выкладывать на Facebook и в Instagram видеозаписи, на которых их кошки «дают пять» в ответ на приветствие или выполняют другие необычные трюки. Также в конкурсе могут принять участие работники приютов, чтобы «прорекламировать» своих подшефных потенциальным владельцам.
19 апреля жюри подведет итоги конкурса, а победитель получит денежный приз и корм для кошек, который он по желанию может пожертвовать все в те же приюты.
«"Пятерки" способны заставить застенчивую кошку открыться, а злую кошку научат играть мягко. Да и просто это выглядит невероятно мило», — рассказали организаторы флешмоба.
Отмечается, что изучение различных трюков облегчает адаптацию кошек, помогает повысить их уверенность, а также снижает уровень стресса.
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