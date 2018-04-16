Глава Роскомнадзора усомнился в анонимности Telegram— Не стоит забывать, что чаты в Telegram могут быть секретными и публичными. Если от секретных чатов действительно нет ключей шифрования — то это особенности архитектуры. Но я уверен, что публичные чаты имею такие ключи, и они должны быть переданы спецслужбам для мониторинга деятельности пользователей мессенджера. Я допускаю возможность, что архитектура приложения не имеет ключей шифрования, в таком случае Telegram обязан изменить ее, чтобы продолжить работать на территории РФ в рамках текущего законодательства, — заявил Александр Жаров.
Напомним, что в пятницу Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить деятельность мессенджера на территории РФ. Это произошло из-за окончания 15-дневного ультиматума на предоставление ключей шифрования, который закончился 4 апреля. Однако владелец Telegram Павел Дуров продолжает настаивать на своей позиции и заявил, что будет до конца бороться за свободу личной переписки.