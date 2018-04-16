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Более 10 человек задержаны в Москве на неразрешенной акции против блокировки Telegram
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Более 10 человек задержаны в Москве на неразрешенной акции против блокировки Telegram 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Среди задержанных — участница Pussy Riot. Активисты собрались на Лубянке и пускали цветные бумажные самолётики в здание ФСБ. Сегодня Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Операторы связи получили команду ограничить доступ к сервису на территории России. Так решил суд из-за того, что приложение не выдает ключи для расшифровки сообщений пользователей. Однако мессенджер продолжает работать у тех, кто установил себе прокси или VPN. Роскомнадзор сейчас изучает инструменты для обхода блокировки.
Сам основатель Telegram Павел Дуров, комментируя закрытие мессенджера в России, сегодня заявил, что из-за этого качество жизни 15-ти млн россиян ухудшится, террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне, а часть личных данных граждан перейдет в WhatsApp и Facebook.
Авторадио: последние новости
Opera VPN объявила о скором прекращении работы Мессенджер Telegram возобновил работу С 16 апреля вступает в силу блокировка Telegram
 Ещё 61 источник 
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