Более 10 человек задержаны в Москве на неразрешенной акции против блокировки Telegram 

Среди задержанных — участница Pussy Riot. Активисты собрались на Лубянке и пускали цветные бумажные самолётики в здание ФСБ. Сегодня Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Операторы связи получили команду ограничить доступ к сервису на территории России. Так решил суд из-за того, что приложение не выдает ключи для расшифровки сообщений пользователей. Однако мессенджер продолжает работать у тех, кто установил себе прокси или VPN. Роскомнадзор сейчас изучает инструменты для обхода блокировки.
Сам основатель Telegram Павел Дуров, комментируя закрытие мессенджера в России, сегодня заявил, что из-за этого качество жизни 15-ти млн россиян ухудшится, террористическая угроза в стране останется на прежнем уровне, а часть личных данных граждан перейдет в WhatsApp и Facebook.