Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Amazon из-за Telegram

Главный редактор Russia Beyond Вселовод Пуля рассказал RT, почему Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса компании Amazon , которые мессенджер Telegram начал использовать для обхода блокировки в России

Эксперт отметил, что у Amazon есть «облачные» сервера, которые любая компания может использовать по подписке и загрузить туда часть своих данных. По его словам, ими пользуется и создатель Telegram Павел Дуров

«Нюанс в следующем, видимо, эти сервера не были выкуплены у Дурова заранее. Они начали это делать после того, как Роскомнадзор начал их блокировать — это способ борьбы с блокировкой размещать данные на крупных ресурсах, чтобы он блокировал сразу не только вас, но и много кого ещё

Собственно, Дуров и ставит Роскомнадзор перед такой дилеммой: либо блокируйте целиком сервера Amazon, на которых могут размещать инфраструктуру банков, больниц, касс, либо не блокируйте. Видимо, Дуров начал дублировать данные Telegram уже сейчас после блокировки», — рассказал эксперт.