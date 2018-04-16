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Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Amazon
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Эксперт объяснил, почему Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Amazon из-за Telegram 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный редактор Russia Beyond Вселовод Пуля рассказал RT, почему Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса компании Amazon, которые мессенджер Telegram начал использовать для обхода блокировки в России.
Эксперт отметил, что у Amazon есть «облачные» сервера, которые любая компания может использовать по подписке и загрузить туда часть своих данных. По его словам, ими пользуется и создатель Telegram Павел Дуров.
«Нюанс в следующем, видимо, эти сервера не были выкуплены у Дурова заранее. Они начали это делать после того, как Роскомнадзор начал их блокировать — это способ борьбы с блокировкой размещать данные на крупных ресурсах, чтобы он блокировал сразу не только вас, но и много кого ещё 
Собственно, Дуров и ставит Роскомнадзор перед такой дилеммой: либо блокируйте целиком сервера Amazon, на которых могут размещать инфраструктуру банков, больниц, касс, либо не блокируйте. Видимо, Дуров начал дублировать данные Telegram уже сейчас после блокировки», — рассказал эксперт.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил RT, что служба начала блокировать более 650 тыс. IP-адресов компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.
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