Первые сутки с Telegram «вне закона»

Telegram работает — через VPN, через прокси-серверы и «просто так». Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon за то, что ими пользуется мессенджер. Появились сообщения о том, что из-за этого уже возникли проблемы у компаний, не имеющих к Telegram никакого отношения. Мессенджер Viber, например, предупредил, что у некоторых пользователей в России могут наблюдаться проблемы со звонками

Проблемы с открытым доступом к Telegram появились 16 апреля в первой половине дня. Многие специально не прибегали к помощи средств обхода блокировок, чтобы проверить, заблокируют ли Telegram. Заблокировали — и все заинтересованные включили прокси и VPN.

К вечеру же появились сообщения о том, что Telegram заработал и без помощи сторонних сервисов. Подавалось это как то, что Павел Дуров выполнил обещание и зашил в систему все необходимое для обхода блокировок.

В частности, Telegram арендовал IP-адреса у Amazon. Роскомнадзор начал их блокировать. Судя по заявлению некоторых экспертов, ведомство особо не разбиралось в том, какие адреса Amazon Telegram использует, а какие нет, и блокировало, как говорится, «широкими мазками». В итоге появились жалобы на сбой в работе у компаний, не имеющих к этому скандалу никакого отношения. Вот что Business FM рассказал руководитель Vee Security Александр Литреев:

Александр Литреев руководитель Vee Security «В реестр прогрузилось более полумиллиона адресов, принадлежащих компании Amazon, на которых находятся самые разные сервисы, самые разные службы. Мы пока еще не почувствовали эффект от этого, но почувствуем в ближайшее время. Сейчас уже наблюдается проблема в различных сервисах, например, кассовые аппараты в некоторых сетевых магазинах уже перестали нормально функционировать, потому что они связывались с базой данных, которая находилась на серверах Amazon. Также пострадали некоторые компании, которые хранят свои данные в облаке у Amazon, и таких кейсов все больше и больше».

По словам Литреева, на сбои ему жаловались и представители банков. Впрочем, официальных подтверждений этому не было.

Если проблемы действительно появятся, Amazon, скорее, откажется от сотрудничества с Telegram, уверен бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг , который не очень хорошо расстался с Павлом Дуровым.

Антон Розенберг бывший директор особых направлений Telegram «Мне кажется, Amazon попросит Telegram на выход, потому что, если разбираться, Telegram блокирут за то, что он не предоставляет данные о людях, подозреваемых в терроризме, и в общем, наверное, Amazon не будет здесь поддерживать Telegram. Ему проще попросить просто, чтобы Telegram не мешал ему работать и не мешал работе миллионов других ресурсов ни в чем не повинных пользователей. Недавно была похожая история с радиостанцией и мессенджером Zello, который точно так же использовал адреса Amazon. В итоге Amazon попросил их перестать это делать, поскольку в начале апреля Роскомнадзор точно также блокировал эти адреса Amazon».

Сколько пользователей в итоге потеряет Telegram, по словам экспертов, станет более или менее понятно дней через десять. В самой компании заявляют, что до блокировки мессенджером в России пользовались 15 миллионов человек. При этом, по данным ресурса Telegram Analytics, у самого большого канала под названием «Каналы Telegram — каталог» число подписчиков едва превышает полмиллиона человек, а такие каналы как Mash, МДК, и «СталинГулаг» не дотягивают и до 300 тысяч подписчиков, у «Незыгаря» меньше 137 тысяч, а многие пользователи читают сразу несколько из вышеперечисленных каналов.

Аудитория Telegram в России невелика, но это очень специфическая аудитория. Те, кто в этом мессенджере только переписывались, возможно, не задумываясь, уйдут в тот же WhatsApp или Viber. Пользователи, ищущие в Telegram политические инсайды, сливы и вбросы, уже потратили пять минут на то чтобы разобраться с VPN и прокси. Кстати, в Роскомнадзоре подчеркнули, что преследовать авторов телеграм-каналов и конечных пользователей по действующему законодательству ведомство не будет. Эту новость накануне можно было прочитать во многих телеграм-каналах.

Как бы то ни было, пока в СМИ появилась информация о том, что первые сутки показали: на данный момент число просмотров в крупнейших каналах только растет.