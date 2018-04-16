Телеканал «360» появился в «ТВ онлайн» от «Яндекса»

Интернет‐сервис «ТВ онлайн» от «Яндекса» добавил на свою страницу телеканал «360». Теперь все программы «360» может смотреть любой пользователь Рунета.

Услугу онлайн телевидения сервис запустил около года назад. Все это время там появлялись новые каналы. «360» оказался не в конце списка, а почти в самом начале.

Мы на первой странице, нам зарезервировали место. Это интернет-сервис, который доступен абсолютно всем. Качество сигнала зависит от того, какой интернет у пользователя. То есть если все в порядке, то они нас будут видеть практически в HD — директор по распространению телеканала «360» Наталья Пряхина.

Чтобы найти телеканал на сервисе, нужно нажать голубую иконку «ТВ онлайн». Она открывает доступ к контенту крупнейших телеканалов. «Яндекс» предлагает своим партнерам технологическую инфраструктуру и рекламную модель монетизации.

Сервис обеспечивает стабильное качество трансляции и тестирование различных рекламных форматов. Вместе с партнерами компания намерена следить за результатами и улучшать схему монетизации, чтобы она не отталкивала зрителей. Цель эксперимента заключается в расширении аудитории видеоконтента.