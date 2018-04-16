В центре Москвы задержаны участники несанкционированной акции в защиту Telegram 

На Лубянской площади в Москве задержаны участники несогласованной с властями акции в защиту мессенджера Telegram.
Как передаёт сайт радио «Business FM», протестующие бросали бумажные самолетики в здание ФСБ.
Среди задержанных российский «православный активист» Дмитрий Цорионов (Энтео), участница Pussy Riot Мария Алехина, а также ещё несколько человек. Полицейские сопроводили их в автобусы.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что днём 16 апреля на территории России провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram.
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