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В работе Viber произошел сбой
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В работе мессенджера Viber произошел сбой 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в нескольких городах России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Согласны данным сервиса, сбой произошел около 20:00 мск. Около 77% пользователей жалуются на отсутствие соединения, 22% — не могут отправлять сообщение, еще 4% пользователей указывают на то, что в мессенджере "не отображается статус".
Наибольшее число жалоб, по данным сервиса, поступает из Москвы, Кемерова, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. За рубежом с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, Украины и Польши.
Комментарием Viber ТАСС пока не располагает.
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