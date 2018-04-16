В работе Viber произошел сбой

В работе мессенджера Viber произошел сбой

Сбой в работе мессенджера Viber наблюдается в нескольких городах России , следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласны данным сервиса, сбой произошел около 20:00 мск. Около 77% пользователей жалуются на отсутствие соединения, 22% — не могут отправлять сообщение, еще 4% пользователей указывают на то, что в мессенджере "не отображается статус".

Кемерова, Санкт-Петербурга, Украины и Польши. Наибольшее число жалоб, по данным сервиса, поступает из Москвы Калининграда и других городов. За рубежом с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии