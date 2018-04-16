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Телебашня Екатеринбурга продолжает «жить» на картах Яндекса и Google
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Телебашня Екатеринбурга продолжает «жить» на картах Яндекса и Google 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Екатеринбургская телебашня продолжает оставаться в неизменном не снесенном виде на сервисе «Карты» Яндекса и Google. Проблема — в оперативном обновлении спутниковых снимков, сообщает в понедельник, 16 апреля, «АиФ-Урал».
Снимки скандального недостроя Екатеринбурга продолжают оставаться на спутниковых картах обоих поисковых систем. При этом при обычной раскладке карт у Google на месте снесенной телебашни остался визуальный небольшой обрубок, а на картах Яндекса поставлена отметка с звездочкой «Место Екатеринбургской телебашни».
Как пояснили «АиФ-Урал» в пресс-службе Яндекса, это не фактическая ошибка. Дело в том, что снимки со спутников обновляются на картах один-два раза в год. «Снимки крупных городов регулярно обновляются один-два раза в год. Съемочный сезон в России начинается в апреле-мае. Сразу после получения новых спутниковых снимков Екатеринбурга они будут опубликованы на Яндекс. Картах», — сообщила «АиФ-Урал» региональный представитель Яндекса Александра Репьева.
Снос Екатеринбургской телебашни произошел утром 24 марта. Объект был уничтожен технологией направленного взрыва. Однако взрывникам из компании «Работы. Взрывные. Специальные» не удалось на все 100% завершить подрыв: от башни остался 30-метровый железобетонный «зубец». 1 апреля остатки телебашни были полностью уничтожены.
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