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Яндекс. Директ поставит маркетинг на автопилот
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Яндекс. Директ поставит маркетинг на автопилот 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«Яндекс. Директ» выходит на новый этап развития: из сервиса для размещения контекстной рекламы он превратится в платформу, на которой можно работать со всеми рекламными форматами. Процессы создания и управления кампаниями в «Директе» будут всё больше автоматизироваться, чтобы рекламодателям было проще достичь нужных результатов. О новой концепции Sostav рассказали в пресс-службе компании.
Сейчас «Яндекс» работает над новым интерфейсом сервиса, который будет внедрён в этом году. Там можно управлять кампаниями и просматривать статистику по ним на одной странице. Это поможет быстро принимать правильные решения — потому что нужные для этого данные будут перед глазами.
«Мы хотим построить такую систему, в которой рекламодатель просто передаёт нам материалы и формулирует цели — а алгоритмы делают так, чтобы бизнес получал максимальную отдачу от вложений в рекламу. Такой подход к продвижению товаров и услуг мы называем беспилотным маркетингом», — говорит коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.
«Директ» позволяет работать с клиентами на разных этапах воронки продаж. Познакомить аудиторию с брендом поможет медийная реклама — недавно она стала доступна всем пользователям сервиса. Размещать её можно на сайтах «Рекламной сети Яндекса» и на отдельных площадках — используя платформу «Частные сделки». Для работы со спросом есть контекстные объявления и медийно-контекстные баннеры.
В феврале «Директ» стал автоматически создавать на основе текста и изображений короткие видео, которые повышают знание бренда и эффективность контекстных кампаний. Стимулировать повторные продажи позволяют смарт-баннеры — уже несколько недель ими может пользоваться любой желающий. Все эти форматы доступны и на компьютерах, и на мобильных устройствах.
Чтобы автоматизировать процесс создания объявлений, которые показываются в поисковой выдаче «Яндекса», и сделать рекламу более привлекательной для аудитории, «Директ» начал внедрять так называемые трафареты. Это разные варианты дизайна страницы с результатами поиска. Они различаются расположением и форматом рекламных блоков. Каждый раз, когда человек хочет найти и купить товар или услугу, алгоритм подбирает наиболее подходящий трафарет и формирует под него рекламные блоки из материалов, которые предоставили рекламодатели.
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