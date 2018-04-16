В России началась блокировка Telegram

Роскомнадзор добавил Telegram в список заблокированных ресурсов

Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда.

«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — уточняется в сообщении.