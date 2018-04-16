В России началась блокировка Telegram

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Роскомнадзор добавил Telegram в список заблокированных ресурсов 

RT на русском 1 час назад
Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда.
«В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — уточняется в сообщении.
13 апреля Таганский суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram в России, тем самым удовлетворив иск Роскомнадзора. Отмечается, что заявление было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram.
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