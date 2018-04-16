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Microsoft заблокировала uTorrent
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Microsoft заблокировала uTorrent 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Встроенный антивирус Windows Defender начал блокировать работу торрент-клиента uTorrent, обозначая программу как вирус. Об этом пишет портал ExtremeTech.
На сайте Microsoft еще в феврале 2017 года появилась отдельная страница, посвященная uTorrent. Указывается, что программа имеет «плохую репутацию», а также может замедлить работу системы. Однако Windows Defender до этого не блокировал работу приложения.
Теперь же антивирус по умолчанию помещает uTorrent в карантин и прекращает его работу. Аналогично работают антивирусы от ESET, Sophos, TrendMicro и другие, которые определяют программу как вредоносную. В то же время пользователи все равно могут вручную добавить торрент-клиент в список исключений.
Представитель BitTorrent, Inc., разрабатывающей uTorrent, заявил, что такое изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows. В компании пояснили, что отмеченной в качестве вируса была лишь одна из версий uTorrent, которую установили всего пять процентов пользователей. В итоге разработчики просто удалили эту версию с сайта.
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